Поклонники Валерии отметили, что она молодеет день ото дня

Поклонники знаменитой российской певицы Валерии отметили, что женщина молодеет день ото дня. Особенно пользователей сети поразила яркая фотография артистки, которая была опубликована на днях.

На снимке, о котором идет речь, лицо Валерии запечатлено крупным планом. Певица лежит на полотенце под палящим солнцем, а на ее глазах можно увидеть солнечные очки. Многие заметили, что кожа артистки выглядит невероятно гладкой, а мягкие черты лица 50-летней женщины говорят о том, что она очень следит за собой.

Действительно, Валерия правильно питается и регулярно занимается спортом. Ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, очень гордится своей женой – он не раз говорил в интервью, что у певицы железная сила воли.