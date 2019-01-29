Леру Кудрявцеву раскритиковали из-за улучшений во внешности

Леру Кудрявцеву раскритиковали из-за изменившейся внешности. Некоторые подписчики под последней фотографией телеведущей написали, что яркая блондинка стала в последнее время выглядеть иначе.

На фото Лера запечатлена в жакете цвета фуксии и черных брюках. Кудрявцева нанесла яркий макияж и сделала идеальную укладку. Многие сделали ей комплименты, однако нашлись и такие фолловеры, которые заявили, что раньше женщина им нравилась больше, поскольку выглядела естественно. Они даже предположили, что телеведущая сделала пластическую операцию или увлеклась "уколами красоты".

Лера решила ответить "критику" и заявила, что с ее внешним видом ничего особенного не произошло, просто ей скоро будет 48 лет.