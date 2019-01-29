Худоба Юлии Началовой расстраивает ее поклонников

Известная российская певица Юлия Началова на днях опубликовала в социальной сети новую фотографию, которая расстроила поклонников. Многих фолловеров напугала сильная худоба знаменитой артистки.

На фото Началова запечатлена в узких джинсах, длинной футболке и кардигане. Брюки подчеркнули ноги певицы, которые, как показалось многим, выглядят чрезмерно худыми.

Подписчики посоветовали Юлии набрать вес и отметили, что она очень красивая женщина, которой не следует сбрасывать вес. Некоторые предположили, что такую фигуру Началова приобрела из-за строжайшей диеты. Дело в том, что она страдает от подагры и вынуждена питаться в соответствии с предписаниями врачей.