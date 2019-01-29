Анна Бузова зарабатывает деньги на билет в бизнесс-класс

Анна Бузова в своём Instagram выложила новую фотографию, в подписи к которой упомянула скандал, недавно разгоревшийся в сети в связи с её недавним перелётом в эконом-классе.

Девушка опубликовала снимок, на котором она одета в розовые спортивные штаны и джемпер, а на голове красуется вязаная розовая шапка. В дополнение к одежде Анна выбрала серебристую обувь на шнуровке, передаёт teleprogramma.pro.

В подписи к фото девушка сказала, что отпуск закончился, и она вернулась на работу. Также она с иронией отметила, что ей нужно зарабатывать деньги на билеты в эконом-класс.

"Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но!!!! надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе", - написала Бузова.