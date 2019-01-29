Источник рассказал подробности церемонии венчания Кончаловского и Высоцкой

20 января 81-летний режиссер Андрей Кончаловский и его 45-летняя супруга Юлия Высоцкая обвенчались. Источники рассказали подробности церемонии, которая состоялась в Троицком соборе Псковского кремля.

На венчании присутствовали только самые близкие люди режиссера и актрисы. Венчал супругов друг семьи, митрополит Псковский и Порховский Тихон. На церемонии был замечен младший брат Андрея Сергеевича Никита Михалков, директор компании "Едим дома" Евгений Степанов, сын Кончаловского и Высоцкой Петр, а также его крестный Владимир Никитин.

Артистка была в белом платье и фате, которые создал художник по костюмам Дмитрий Андреев – именно он придумывал образы для фильма "Рай".

Юлия и Андрей Сергеевич подъехали к крыльцу храма на разных автомобилях. Само венчание длилось около 40 минут, а в конце церемонии женщина прослезилась. Высоцкая почти сразу после завершения обряда уехала, а ее супруг еще немного пообщался с гостями, передает "СтарХит".