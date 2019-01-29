Екатерина Архарова нашла пропавшего мужа лишь через трое суток

Экс-супруга актера Марата Башарова Екатерина Архарова смогла найти своего пропавшего мужа лишь спустя трое суток. Ранее женщина забила тревогу и обратилась за помощью к поклонникам в соцсети.

Сообщалось, что в выходные бизнесмен Артем Ильясов вышел из столичного кафе, однако домой не вернулся. Его мобильный телефон не отвечал, а на работе и у друзей он не появлялся.

Как отмечает teleprogramma.pro, Архарова поблагодарила всех за поддержку и участие и отметила, что ее супруг нашелся. Она уточнила, что не могла сообщить об этом сразу, поскольку трое суток не сомкнула глаз. Екатерина добавила, что самое страшное осталось позади.

Поклонники попытались выяснить, где именно пропадал мужчина, однако ответа пока не получили.