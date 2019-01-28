Певица Слава призналась, что много лет скрывает редкую болезнь

Певица Слава рассказала о заболевании, которое врачи не могли диагностировать у нее в школьные годы. Она вспоминает, что мама в детстве могла накричать на нее, если она плохо занималась.

Спустя годы выяснилось, что виной тому была дислексия - болезнь, при которой у человека нарушена способность к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению.

Как пишет издание "СтарХит", артистке пришлось несладко: "Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу", - призналась Слава, спустя многие годы.

Об этом певица рассказала, накануне приняв участие в программе "Когда все дома" и откровенно поговорив с ведущим передачи о своей жизни. Отголоски заболевания преследуют звезду и сейчас.

Оказывается, артистке, сделавшей головокружительную карьеру в отечественном шоу-бизнесе, из-за недуга частенько приходится отвечать отказом на предложения о некоторых творческих проектах.