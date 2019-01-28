Новый телескандал. Собчак сорвала эфир и устроила истерику на НТВ

Очередной скандал на отечественном телевидении. Ксения Собчак сорвала эфир программы на НТВ, когда поняла, что в передаче будут говорить о драке Виторгана и Богомоловым, а вовсе не о политике.

«Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Я естественно развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели обмануть, а что профнепригодны. Надо ж человека вначале «в кадр» завести, а потом уже обманывать. А так будьте готовы что он развернется и уйдет», - прокомментировала Ксения свой отказ выйти в эфир.

Ксения Собчак считает себя политиков, но ни пользователи Сети, ни журналисты не разделяют ее мнения. Мало кто сможет назвать хотя бы один ее общественно-политический проект, который принес стране благо, зато многочисленные скандалы бывшей ведущей «Дом-2» у всех на слуху.

«Ксюша все понять никак не может. Я - политик-политик, считает она, а все вокруг ржут, интересуясь - мужу даёшь? А любовнику? То есть, Ксении хочется поговорить об Украине, а телевизионщики, понятное дело, люди адекватные и понимающие, что Собчак интересна не политикой, а дракой оленей, и потому делают правильную подводку - показывают то, что хочет увидеть зритель. В итоге, Собчак срывает эфир, устраивает истерику и убегает - надо же, им интересна драка, а не её мнение об Украине!», - иронизирует скандальный блогер Лена Миро.

Как подробно рассказывает о ситуации издание «СПИД-Инфо», продюсеры программы вовсе не обманывали Ксению, да и вопросы с ней согласовали заранее. Телевизионщики готовы были дать Собчак поговорить про все, что она захочет, да хоть про Украину, в обмен на подробности драки и истории с любовным треугольником, о которой сейчас судачит полстраны. А она позорно сбежала.