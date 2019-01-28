Бывшая жена Михаила Задорнова потребовала у Первого канала миллионы за показ шоу

4,5 миллиона рублей потребовала через суд бывшая жена сатирика Михаила Задорнова от руководства «Первого канала». 70-летняя преподавательница считает, что Константин Эрнст обокрал ее семью.

Она считает, что федеральный канал, без согласования с правообладателями, незаконно показал в эфире несколько фрагментов выступления Задорнова из концерта «Умом Россию не понять». За каждое из нарушений своих прав, женщина требует выплатить по 1,5 миллиона рублей.

Судебное заседание назначено на конец февраля и у руководства Первого есть еще время договориться с обладателями авторских прав и выплатить компенсации. Администрация канала никаких комментариев не дает, но факт остается фактом - концерты Задорнова действительно были показаны.

Как пишет издание «СПИД-Инфо», Велта Задорнова имеет все законные права требовать деньги, поскольку после смерти сатирика большая часть прав на интеллектуальную собственность писателя досталась именно первой супруге. Все остальное имущество было поделено еще и между единственной дочери юмориста Еленой и второй женой Еленой Бомбиной.