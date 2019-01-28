На международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Израиле, делегатом от Франции станет блогер-андрогин Билал Хассани. Он уже записал песню для конкурса.

Билал Хассани – 19-летний блогер-андрогин. Он наделен внешними признаками и мужского, и женского пола, а на его YouTube-канал подписано 800 тысяч пользователей сети. Исполнителем песен Хассани стал в 2016 году. Кроме того, известно, что этот молодой человек является поклонником Кончиты Вурст – «женщины с бородой», победившей на «Евровидении» в 2014 году в Копенгагене.

Билал Хассани уже записал конкурсную композицию для «Евровидения». Песня называется Roi («Король»). После того, как стало известно, что именно он будет представлять Францию на песенном конкурсе, блогер-андрогин получил множество негативных отзывов и угроз в свой адрес, сообщает РИА Новости.