СМИ сообщают, что Елена Степаненко после развода решила сделать пластику

В СМИ сегодня появилась информация о том, что после развода с юмористом Евгением Петросяном артистка Елена Степаненко решила сделать пластическую операцию. Женщина недавно серьезно занялась своей внешностью.

В последние месяцы многие заметили, что Елена сильно похудела. Степаненко призналась, что полностью пересмотрела свой подход к еде – она ест шесть раз в день, однако ее порция умещается в ладони. Кроме того, она пьет очень много воды.

Теперь в "СтарХит" поступили данные о том, что артистка была замечена в клинике, а на ее лицо якобы была нанесена разметка, которую делают перед пластической операцией. Подтверждения данной информации пока нет, однако не исключено, что Степаненко хочет выглядеть максимально молодой и привлекательной и готова прибегнуть к услугам косметологов и хирургов.

Напомним, что согласно некоторым сообщениям, экс-супруг Елены встречается со своей молодой помощницей, поэтому и женщине ничто не мешает начать новый роман.