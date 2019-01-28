Сколько надо зарабатывать Марии Порошиной, чтобы обеспечить детей

Актриса театра и кино, многодетная мама Мария Порошина в декретном отпуске не засидится. 11 января Порошина родила пятого ребенка. У 45-летней актрисы появился долгожданный сын, а у ее четырех дочерей - брат.

Марию Порошину с сыном из роддома забрали мама и дочки

Сейчас Мария сама занимается с малышом, готовится к крестинам. Но в семье есть помощницы. И мама актрисы помогает, и есть три няни, которые в семье работают круглосуточно.

Старшая дочь Порошиной 22-летняя Полина Куценко живет отдельно. У нее есть молодой человек - режиссер Ян Яновский. Полине материально помогает ее отец - актер Гоша Куценко.

13-летняя Серафима и 8-летняя Аграфена - школьницы. Девочки помимо школы посещают различные кружки. Многие из них - платные. 2-летняя Глафира пока дома с няней. Работу няни тоже надо оплачивать.

Расходы у Марии Порошиной внушительные. Минувшим летом Мария Порошина развелась с мужем актером Ильей Древновым - отцом трех девочек. Информацию об отце сына Маша не раскрывает. Но ее близкие считают, что Порошина забеременела будучи замужем за Древновым, - сообщается на сайте kp.ru.

Рожала Мария Порошина в элитной московской клинике. Для малыша многодетная мама купила специальную страховку. Педиатр и врачи разных специальностей будут приезжать домой.

В феврале Порошина выйдет на работу. 23 февраля актриса сыграет в антрепризном спектакле. В марте у неё также запланированы выступления.