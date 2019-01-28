Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей страничке в соцсети пост, который удивил ее поклонников. Артистка порекомендовала одной из подписчиц "уменьшить ляжки".

Волочкова продемонстрировала в своем аккаунте фотографию, на которой она показывает правильный вертикальный шпагат. Рядом можно увидеть снимок девушки, которая делает аналогичный пируэт на фоне моря. Анастасия отметила, что она дает людям стимул для шпагата.

Балерина, однако, заявила, что колени и стопы подписчице следует вытянуть, а "ляжки уменьшить". "Но вы молодец", – добавила Волочкова.