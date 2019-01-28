Что известно о новой возлюбленной Александра Цекало

Артист и продюсер Александр Цекало собрался официально жениться на актрисе из Голливуда Дарине Эрвин.

Цекало уже обручен с новой возлюбленной. О голливудской актрисе Дарине Эрвин известно, что она начинала она свой путь в США как модель.

Актриса мелькнула в шестом эпизоде пятого сезона американского сериала "Идеальное убийство". Также возлюбленная Цекало мелькнула в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли, - сообщает "ЭГ". Дарина пробовала себя в театре Theater 68, пока он не закрылся.

Фотограф из Нью-Йорка Филипп Калмбач рассказал, что мама Дарины - русская, папа - кореец. По словам Филиппа, у Дарины есть близкие родственники в Казахстане. В Корее девушку считают очень красивой, популярный корейский портал Insight.co.kr с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Еще невеста Цекало — талантливая художница, рисует преимущественно голых людей.

По слухам, Цекало, который старше Дарины на 20 лет, познакомился с ней через актера Игоря Жижикина. Он в Голливуде снимается. Именно с ним и застукали пару впервые в московском ресторане. Цекало уверяет, что жене Виктории - родной сестре Веры Брежневой - он не изменяет, так как они давно развелись.

Дарина станет четвертой женой Цекало.