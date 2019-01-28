У Ингеборги Дапкунайте появился новый возлюбленный, пишут СМИ

У актрисы Ингеборги Дапкунайте, которой 20 января исполнилось 56 лет, появился новый возлюбленный.

Дапкунайте всегда скрывает свою личную новость. Для многих недавно стали новостью ее фотографии с маленьким ребенком. Ингеборга Дапкунайте показала своего очаровательного сына

Как оказалось, у Дапкунайте появился сын Алекс в 2017 году. Также актриса смогла сохранить в тайне подробности развода с мужем-ресторатором Дмитрием Ямпольским. В сети попали фото Ингеборги Дапкунайте с журналистом и писателем Михаилом Зыгарем, который моложе актрисы на 18 лет. И возникли слухи об их романе. Якобы артистка сблизилась с Зыгарем во время совместной работы в Мобильном художественном театре — проекте МХТ, - сообщается на сайте 7days.ru.

О том, что пару видят вместе как на светских мероприятиях, так и в повседневной жизни, - сообщает "ЭГ". Знакомые Дапкунайте говорят, что Зыгаря часто видят в гостях у Дапкунайте, а ее соседи по квартире в Англии уверены, что новый мужчина - новый возлюбленной актрисы.