СМИ утверждают, что Ксения Собчак позавтракала с Константином Богомоловым

В СМИ появилась информация о том, что телеведущая Ксения Собчак позавтракала с режиссером Константином Богомоловым. Ранее стало известно, что супруг женщины Максим Виторган подрался с этим мужчиной.



46-летний Виторган на прошлой неделе избил Богомолова в центре Москвы и сломал ему нос. Разборки мужчин попали на камеры наблюдения.

Теперь стало известно, что накануне Ксения и Константин встретились в одной из кофеен на Покровке около 11 утра. Одна из посетительниц заведения сообщила "СтарХиту", что сначала Собчак и Богомолов беседовали, а затем телеведущая начала показывать ему что-то в своем телефоне. Якобы мужчина и женщина провели в кафе около двух часов, а затем вместе удалились.