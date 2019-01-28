Названы имена наставников нового сезона «Голос. Дети». Вместе с опытными наставниками Валерием Меладзе и Пелагеей оценивать будущих артистов будет Светлана Лобода.

Пугачёва: Лобода - певица номер один

Руководство Первого канала накануне официально утвердило состав наставников нового сезона шоу «Голос.Дети». На сайте 7days.ru уточняется, что у Светланы Лободы есть опыт работы с маленькими артистами. Семь лет назад певица участвовала в первом сезоне украинской версии шоу «Голос. Дети».

Вести конкурс будет бессменный и любимец взрослых и детей Дмитрий Нагиев. Соведущей Нагиева станет актриса Аглая Шиловская. Отметим, сама Аглая пыталась стать участницей «Голоса», но не прошла слепые прослушивания и долго страдала после провала.

Отметим, песня Лободы "Суперзвезда" прозвучала сразу после новогоднего поздравления президента страны Владимира Путина и государственного гимна России. Артистка может смело претендовать на статус главной звезды российской эстрады