Бывшая жена Башарова Архарова подала SOS - у Екатерины пропал в Москве муж

Бывшая жена Марата Башарова актриса Екатерина Архарова оказалась в беде. У Екатерины бесследно исчез муж Артем Илясов. Актриса в соцсети подала сигнал SOS и просит - кто мог видеть ее супруга сообщить ей хоть какую-то информацию.

Женщина разметила в Инстаграм фото и приметы мужа Артема Илясова: Рост приблизительно 185. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно синие джинсы, замшевые тёмно синие ботинки. Сверху была дублёнка темно синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на чёрном джипе BMW 5.

Час назад Екатерина сообщила, что ничего не знает о судьбу мужа с вечера 26 января.

"SOS!!! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26-го января, в райне 19-00, вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» (адрес: ул Можайский вал, 6. метро Кевская) и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся... Если кто-то знает о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщите пожалуйста! Любая информация может быть ценной. Верю в магию Инстаграма и неравнодушных людей!"

Такое же сообщение Архарова опубликовала и на своей странице в Facebook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya)27 Янв 2019 в 9:43 PST