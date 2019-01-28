Бывшая жена Башарова Архарова подала SOS - у Екатерины пропал в Москве муж
28 января 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая жена Марата Башарова актриса Екатерина Архарова оказалась в беде. У Екатерины бесследно исчез муж Артем Илясов. Актриса в соцсети подала сигнал SOS и просит - кто мог видеть ее супруга сообщить ей хоть какую-то информацию.
Женщина разметила в Инстаграм фото и приметы мужа Артема Илясова: Рост приблизительно 185. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно синие джинсы, замшевые тёмно синие ботинки. Сверху была дублёнка темно синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на чёрном джипе BMW 5.
Час назад Екатерина сообщила, что ничего не знает о судьбу мужа с вечера 26 января.
"SOS!!! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26-го января, в райне 19-00, вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» (адрес: ул Можайский вал, 6. метро Кевская) и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся... Если кто-то знает о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщите пожалуйста! Любая информация может быть ценной. Верю в магию Инстаграма и неравнодушных людей!"
Такое же сообщение Архарова опубликовала и на своей странице в Facebook.
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