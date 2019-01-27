Ляйсан Утяшева и Павел Воля рассказали о воспитании детей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе растят сына и дочь. Недавно гимнастка поделилась секретами воспитания детей: пара старается не баловать их, но и не ругаться на них за проступки.

Супруги в браке уже более 8 лет, у них есть сын Роберт и дочь София. По признаниями гимнастки, в вопросе воспитания детей они с Пашей стараются сохранять баланс. Они не задаривают детей подарками, но и ласки у ребят в достатке.

"У нас есть одно железное правило: мы никогда не кричим на детей", - так титулованная гимнастка и телеведущая описала свой главный секрет воспитания детей, отметив, что вместо крика супруги стараются все проговаривать.

По ее словам, самое лучшее, что можно дать детям, - это быть с ними рядом. И испытывать счастье в этот самый момент: "Счастье, знаете ли, заразительно!" - рассказала Утяшева-Воля в интервью журналу "Караван историй".