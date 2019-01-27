«Вертолёты России» выделили 40 миллионов на проведение концерта Пугачёвой

Юбилейный концерт королевы российской эстрады спонсируют по-королевски. Представитель примадонны подтвердила информацию о том, что «Вертолёты России» выступят спонсором мероприятия.

Вертолёты на заклание

«Да, они являются нашими спонсорами, о чем свидетельствуют логотипы на афишах. Любое шоу стоит очень дорого, поскольку расходы большие», - подтвердила представитель певицы Елена Чупракова. «Вертолёты России» выделили на мероприятие 40 миллионов рублей.

Концерт «Алла Пугачева. P. S.» будет приурочен к 70-летию звезды и пройдёт в середине апреля, передаёт РИА Новости. Это будет первое большое шоу примадонны после её решения завершить концертную деятельность.

Билеты на юбилей артистки разобрали буквально в считанные минуты, даже несмотря на их стоимость — цена была близка к 100 тысячам рублей. Говорят, что некоторые люди готовы были перекупить билеты с колоссальной наценкой - за 150 тысяч рублей.

Как ранее сообщали Аргументы недели, на сегодняшний день не всё хорошо у вертолетостроителей. Компания «Вертолёты России» задумала революцию в вертолётной индустрии. И проводиться она будет за счёт авиакомпаний. Под угрозу попал легендарный вертолёт Ми-8.