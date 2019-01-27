Сколько и как зарабатывает бессменный ведущий КВН Александр Масляков

Александр Васильевич Масляков - бессменный ведущий КВН. С отцом начали работать сын со своей супругой. Жена Маслякова-старшего Светлана - его правая рука. Масляков-старший – очень состоятельный бизнесмен, ворочает миллионами. В каких количествах, узнал "Собеседник".

Согласно историчесвим фактам, в 1957 году журналист Сергей Муратов придумал передачу "Вечер веселых вопросов", в 1961 он же переформатировал ее для Центрального телевидения в КВН. Еще через три года вести КВН стал А.В. Масляков.

В начале 90-х, когда на госканалах стали создавать компании, производящие разные передачи и шоу, Масляков вместе со своей женой Светланой учредил ООО "АМиК" и стал снимать КВН для "Первого канала". Оба супруга являются учредителями ООО.

Согласно представленным в налоговую инспекцию данным, активы "АМиК" на 2017 год составляют 1,7 млрд рублей. Прибыль компании за этот же период составила 99 млн рублей, хотя еще в 2015 году равнялась 1,5 млрд рублей. Как оказалось, за Масляков зарегистрирован еще и как ИП. Посмотреть его доходность теперь невозможно.

"Собеседник" выявил компании, аффилированные с ООО Маслякова-старшего. В ООО "КВН-Сувенир" и ООО "КВН-Кафе" учредителем значится Маслякова Ангелина Викторовна – невестка Александра Васильевича.

Главный доход фирмы Маслякова – создание контента для "Первого канала", съемка игр, которые показывают по телевизору. Масляков получает от "Первого" за одну передачу якобы 250–400 тыс. долларов. 11 игр Высшей лиги, 8 премьер-игр – того за сезон 7 млн 600 тысяч долларов.

Это предполагаемая выручка, а не чистая прибыль. Имеются затраты на производство, которые вычитаются из этой суммы: работа режиссеров, монтажеров и операторов - это немного. За шутки, номера, костюмы – Масляковы ничего не платят, его поставляют игроки КВН – бесплатно.

Масляков в Роспатенте зарегистрировал на ООО "АМиК" товарный знак "КВН". Теперь без его согласия использовать название "КВН" нельзя. За все игры КВН команды-участницы платят взносы.



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