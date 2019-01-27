Дженнифер Энистон скоро станет станет мамой

Звезда Голливуда Дженнифер Энистон скоро впервые станет станет мамой. Актриса удочерит девочку, которой сейчас 13 месяцев. Дженнифер давно мечтала о ребенке. Она пять лет была замужем за Брэдом Питтом, но малыш у них не появился.

После же развода с Энистон Питт женился на Анджелине Джоли, и они и своих детей нарожали, и воспитывали приемных.

В браке с Джастином Теру Энистон попыталась родить, но в 46 лет у нее ничего не получилось. Теру не не хотел усыновлять ребенка.Пара распалась. Теперь свободная Дженнифер взялась за реализацию своей мечты.

Издание Globe пишет, что актриса решила взять на воспитание малыша в бедной стране. Выбор пал на Мексику. Энистон посетила два детских приюта в Мехико. Там ей и приглянулась девочка с выразительными карими глазками и длиннющими ресничками. По данным СМИ, сейчас актриса уже в процессе оформления удочерения.