Популярная актриса театра и кино Ирина Пегова показала своего самого родного человека - маму.

Пегова не закрытый человек, размещает в Instagram cвои фото и видео, и дочери Танечки.

А маму показала впервые. Поклонники обратили внимание, как похожи фигуры мамы и дочери. Ирина Пегова принимает участие в разных проектах, снимается в кино, играет в разных спектаклях. И на одном из них так преобразилась, что даже родная мама ее не узнала. "Мама и доча ! Вот он, пришёл мой самый добрый и самый строгий критик ! Моя дорогая Мамочка ! Видимо вот оно мое мастерство перевоплощения наконец-то сработало, Да так , что пару раз меня собственная Мама не признала на сцене , (или просто не разглядела ) !! Это или победа или провал , как хотите это называйте , но я считаю ПОБЕДА!!", - пишет Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)24 Янв 2019 в 2:07 PST

Пегова опубликова видео, которые ждали ее поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)24 Янв 2019 в 1:43 PST