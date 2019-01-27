Певица Татьяна Буланова опубликована милое фото без макияжа. Артистка, у которой в марте будет круглая дата, готовится к юбилею, Татьяне исполнится 50 лет. Буланова всегда выглядит гораздо моложе своих лет.

Но перед юбилейным концертами она решила сразить наповал своих поклонников, отправилась в одну из клиник на детокс-программу. Вот там она и сфотографировалась без макияжа. Поклонники певицы оценили, как она выглядит:

"Татьяна, вы без грима на 10 лет моложе", "Вы без макияжа совсем другая, вам идет, лицо очень милое", "Невероятно свежая, молодая, отдохнувшая".

Буланова всегда стремится сохранить хорошую физическую форму, не набирает лишний вес.

И в какой-то степени в этом ей помогают дети. Младшему сыну, рожденному в браке с футболистом, только 11 лет. После развода с Радимовым Татьяна сохранила с ним добрые отношения, даже живет в одном доме.

Звезда 90-х опубликовала несколько архивных фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official)13 Янв 2019 в 4:54 PST