Опубликован первый ролик со съемок шестого «Терминатора»

В сети опубликован первый ролик со съемок шестой части франшизы «Терминатор». В нем голливудский актер Арнольд Шварценеггер тепло отзывается о Венгрии, где происходят события фильма.

В коротком ролике демонстрируются кадры съемочного процесса шестой части «Терминатор», виды Венгрии, где происходят основные события в фильме, и сам Терминатор. Арнольд Шварценеггер очень тепло отзывается о Будапеште, говоря, что считает его одним из самых ярких городов мира.

Шестая часть легендарного фильма будет повествовать о событиях, которые имели место после второй части. Напомним, «Терминатор» изначально планировался как дилогия, но после успеха первых двух частей превратился в мультимедийную франшизу о войне человечества с машинами. На данный момент в нее входят пять фильмов о Терминаторе, сериал «Хроники Сары Коннор», комиксы, книги и видеоигры. Лучшим фильмом признана вторая часть - «Терминатор: Судный день».

После провала фильма «Терминатор: Генезис» Арнольд Шварценеггер заявлял, что больше не будет сниматься в этом проекте. Однако, как видим, снимается. Ждем.