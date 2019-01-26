"Вот он, мой герой": Собчак опубликовала видео с обнаженным футболистом

Телеведущая Ксения Собчак не устает подогревать интерес общественности к своей персоне. После недавнего скандала из-за драки ее мужа с режиссером Богомоловым у Ксюши готова новая провокация.

На своей странице в социальной сети Instagram Ксения выложила короткий видеоролик с голым мужчиной. На кадрах телеведущая и политик, улыбаясь, нежно гладит по обнаженной груди футболиста Федора Смолова.

Часть лица спортсмена закрывает огромная надпись, которая гласит: "ВОТ ОН!!! МОЙ ГЕРОЙ". Ролик Ксения подписала следующим образом: "Здесь могла бы быть реклама вашего тату-салона. Скоро. Youtube".