Кристина Орбакайте отправилась в отпуск с семьей и Филиппом Киркоровым

Российская певица Кристина Орбакайте удивила своих поклонников. Артистка отправилась в путешествие по Мексике вместе с супругом Михаилом Земцовым, сыном Дени и бывшим отчимом Филиппом Киркоровым.

Король российской поп-музыки уже много лет формально не является членом семьи Орбакайте, однако женщина по-прежнему считает его родственником. Именно поэтому Кристина с удовольствием проводит отпуск вместе с экс-отчимом, передает в субботу, 26 января, "7 Дней".

Филипп Киркоров пришел в восторг от поездки и отметил, что они всей компанией отлично "гульнули" в своих лучших новогодних традициях.