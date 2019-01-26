Певица Катя Лель призналась, что ее похищали инопланетяне

Певица Катя Лель уверена, что инопланетяне живут среди нас. Более того, она сама лично столкнулась с необъяснимыми явлениями и утверждает, что именно контакт с инопланетным разумом изменил всю ее жизнь.

28 лет она скрывала правду и вот наконец-то сделал шокирующее признание: "Когда я жила в своем родном городе Нальчике и мне было 16 лет, в присутствии мамы, сестры и соседей в 21 час, когда мы пили кофе, мы увидели лучи света и потом у меня исчезли зубы. Без боли, без крови, просто исчезли зубы вместе с тем как исчезли лучи. После этого мне пришлось уехать из родного города, потому что за мной стали гоняться уфологи из Финляндии, которые узнали эту информацию от контактеров, которые общаются с инопланетными мирами. Это реально так, это не новость. Я читала мысли людей, я много чего видела, я стала писать песни. Они (инопланетяне) перевоплощаются из биохимического тела в энергетическое, могут приять любой облик", - удивила всех Лель прямо в эфире "Нового радио".

В этой истории много вопросов, но один задает издание «СПИД-Инфо», почему у неземного разума столь примитивный музыкальный вкус? Кто слушал песни Лель, тот поймет. К тому же, если инопланетяне так успешно маскируются и живут среди нас, то может и Катя - это вовсе не Катя?