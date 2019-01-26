Татьяна Васильева призналась, что однажды проплакала из-за Садальского два дня

Известная актриса Татьяна Васильева призналась, что проплакала два дня из-за своего коллеги Станислава Садальского. Оказалось, что между артистами ранее нередко возникали серьезные скандалы.

Сейчас Татьяна и Станислав очень хорошо относятся друг к другу и даже считаются друзьями. По словам Васильевой, мало кто способен выдержать репетиции с Садальским, поскольку он может очень жестко раскритиковать партнеров, однако сама она "прошла его школу" и очень благодарна.

Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Татьяны, однажды между ними возник конфликт. Станислав отдал желтой прессе фотографию актрисы, на которой она запечатлена с перекошенным лицом и бутылкой. Он "по секрету" сообщил журналистам, что Васильевой "уже нельзя помочь".

Татьяна призналась, что проплакала из-за этой ситуации два дня и даже хотела покинуть спектакль, где они оба играли. Когда она пришла, чтобы объявить труппе о своем решении, Садальский взял мягкую игрушку, нажал на нее и стала слышна песня: "Никто тебя не любит так, как я, никто не приголубит так, как я". Актриса простила коллегу и решила остаться в постановке.