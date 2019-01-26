Пожар вспыхнул в имении музыканта Эда Ширана

Пожар вспыхнул в загородном имении известного британского музыканта Эда Ширана. Согласно последней информации, общая стоимость дома, о котором идет речь составляет около 1,98 миллиона долларов.

Источники сообщают, что Ширан был шокирован, узнав о пожаре в своем доме. Как сообщает в субботу, 26 января, издание Daily Mirror, на место происшествия незамедлительно прибыли три пожарные машины. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Информации об ущербе, который огонь нанес имению, пока не поступало. Точная причина пожара к настоящему моменту не установлена.