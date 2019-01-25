Шнуров ответил на приглашение встретиться на ринге

Неугомонный Сергей Шнуров ответил на приглашение чемпионки мира по боксу Фирузы Шариповой встретиться с ней на боксёрском ринге. В Instagram музыкант опубликовал новый стих, в котором порассуждал о романтизме.

Причём на этот раз послание не предназначалось конкретно одной личности. Сергей прошёлся по истории страны и закончил своими последними оппонентами, которые рвались сразиться с ним лично. Таковых шнуров насчитал троих.

В первой строфе солист группировки "Ленинград" высказал мнение, что россияне всегда жили при феодальном строе, а менялось лишь название должности, которую занимал всенародный лидер.

Далее Шнуров переключился на своих оппонентов, которые в последнее время начали тенденцию вызывать музыканта на различные дуэли. "В романтическую впали эру? Вам салонов да приемов мало?", - вопрошает музыкант.