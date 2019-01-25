Чакомарафон возглавит лично Чак Норрис

Чак Норрис лично возглавит забег Чаков Норрисов в Техасе. По итогам участников самого брутального марафона ждёт вечеринка с пивом и закусками в компании звезды.

Забег Чаков Норрисов состоится 4 мая в Техасе. В нём примут участие двойники актёра, а так же все желающие стать хоть немного похожими на знаменитого Крутого Уокера. Цель мероприятия - установить мировой рекорд по количеству человек, которые оделись как Чак Норрис и собрались в одном месте, сообщает Lenta.Ru.

Все участники побегут в костюмах, копирующий знаменитый стиль известного актёра. Но если у кого-то не окажется подходящих вещей - не беда. Перед началом марафона организаторы раздадут всем бегунам необходимые атрибуты: футболку, ремень с пряжкой и, конечно же, накладную бороду. По итогам забега состоится торжественное награждение "Лучшего мужчины - Чака Норриса" и "Лучшей женщины - Чака Норриса". Специальную номинацию организаторы припасли и для детей.

Сам же Чак Норрис откроет забег, а затем встретит участников на финише. После окончания официальной части марафона все желающие смогут остаться на вечеринку, где актёр угостит их любимой едой и пивом.

Организаторы предупреждают, что "не несут никакой ответственности за любые травмы, которые могут возникнуть у тех, кому актер даст пять"!