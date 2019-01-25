Фадеев публично призвал Чубайса извиниться перед Захаровой

Музыкант и продюсер Максим Фадеев высказал свое мнение о дискуссии, произошедшей на днях между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Захарова прокомментировала идею Чубайса поменять ее местами с Бузовой

«Я помню этого, если можно так сказать, политического деятеля 90-х. Такой реформатор: сказал, как надо сделать – и все разрушил. Потом разрушил следующее, и следующее. Это рыжеволосый мужчина, который все время рассказывает сказки, зовут его Чубайс. Так вот он теперь, оказывается, еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись перед Марией Захаровой. Ты же мужик? Или нет?», - обратился Максим Фадеев к Анатолию Чубайсу в своем инстаграме.

Напомним, публичная дискуссия между Марией Захаровой и Анатолием Чубайсом возникла после выступления последнего на гайдаровском форуме. В ходе выступления он назвал россиян бедными и «энергорасточительными» и в очередной раз призвал повысить цены на электроэнергию, потому что «дешевое – не экономят». Мария Захарова поинтересовалась, почему же в такой богатой стране, как Россия, население живет так бедно? Дискуссия закончилась тем, что Чубайс в интервью на радио посоветовал Захаровой пойти работать ведущей в реалити-шоу «Дом-2» вместо Ольги Бузовой.