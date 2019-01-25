Боярский: Высоцкий - центральная фигура нашего времени

Советскому поэту, актёру театра и кино, автору-исполнителю песен, а также прозаических произведений и сценариев, известному музыканту жанра бард в этом году мог бы исполниться 81 год.

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, како вклад внес Владимир Высоцкий в культуру страны, отмечает ПолитЭксперт.

«Он – центральная фигура нашего времени, это формирование взглядов и мыслей, эстетики и поэзии, нравственных критериев и гражданской позиции», - сказал Боярский.