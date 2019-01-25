Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами
25 января 2019, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Одна из самых знаменитых россиянок по имени Татьяна олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами. Татьянин день отмечают 25 января. И День Студента отмечают именно сегодня.
У Навки двойной праздник - именины, а старшая дочь фигуристки - Александра Жулина - студентка-первокурсница.
"Уважаемые Татьяны! Дорогие мои тёзки, с Днём Ангела! Пусть Ангел Хранитель всегда сопутствует нам!!!", - поздравила фигуристка Татьян и студентов: "С Днём Студента!!! У вас сейчас замечательная и увлекательная пора в жизни, которая многим запомнится навсегда! Вы обретёте новые знания, получите профессиональные навыки, незабываемые моменты, отличных друзей, а некоторые даже любовь всей своей жизни!!! Наслаждайтесь каждым мгновением!!!".
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Среди фигуристок есть знаменитые Татьяны: Татьяна Анатольевна Тарасова - легендарный тренер, олимпийские чемпионки Татьяна Тотьмянина и Татьяна Волосожар. Тарасова в Istagram опубликовала фото с этими Татьянами.
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