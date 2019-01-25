Одна из самых знаменитых россиянок по имени Татьяна олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами. Татьянин день отмечают 25 января. И День Студента отмечают именно сегодня.

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У Навки двойной праздник - именины, а старшая дочь фигуристки - Александра Жулина - студентка-первокурсница.

"Уважаемые Татьяны! Дорогие мои тёзки, с Днём Ангела! Пусть Ангел Хранитель всегда сопутствует нам!!!", - поздравила фигуристка Татьян и студентов: "С Днём Студента!!! У вас сейчас замечательная и увлекательная пора в жизни, которая многим запомнится навсегда! Вы обретёте новые знания, получите профессиональные навыки, незабываемые моменты, отличных друзей, а некоторые даже любовь всей своей жизни!!! Наслаждайтесь каждым мгновением!!!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)24 Янв 2019 в 10:53 PST



Среди фигуристок есть знаменитые Татьяны: Татьяна Анатольевна Тарасова - легендарный тренер, олимпийские чемпионки Татьяна Тотьмянина и Татьяна Волосожар. Тарасова в Istagram опубликовала фото с этими Татьянами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)24 Янв 2019 в 1:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)24 Янв 2019 в 1:36 PST