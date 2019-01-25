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Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами

25 января 2019, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами
фото: соцсети

Одна из самых знаменитых россиянок по имени Татьяна олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами. Татьянин день отмечают 25 января. И День Студента отмечают именно сегодня.

Без права на ошибку

Без права на ошибку

У Навки двойной праздник - именины, а старшая дочь фигуристки -  Александра Жулина - студентка-первокурсница.
"Уважаемые Татьяны! Дорогие мои тёзки, с Днём Ангела! Пусть Ангел Хранитель всегда сопутствует нам!!!", - поздравила фигуристка Татьян и студентов: "С Днём Студента!!! У вас сейчас замечательная и увлекательная пора в жизни, которая многим запомнится навсегда! Вы обретёте новые знания, получите профессиональные навыки, незабываемые моменты, отличных друзей, а некоторые даже любовь всей своей жизни!!! Наслаждайтесь каждым мгновением!!!".

 
 
 
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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)24 Янв 2019 в 10:53 PST


Среди фигуристок есть знаменитые Татьяны: Татьяна Анатольевна Тарасова - легендарный тренер, олимпийские чемпионки Татьяна Тотьмянина и Татьяна Волосожар. Тарасова в Istagram опубликовала фото с этими Татьянами.

 
 
 
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Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)24 Янв 2019 в 1:36 PST

 
 
 
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Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)24 Янв 2019 в 1:36 PST

 
 
 
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Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)24 Янв 2019 в 1:36 PST

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