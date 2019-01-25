В сети радуются новому фото дочки Пугачевой Лизы Галкиной в свадебном наряде
25 января 2019, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети радуются каждому новому снимку детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Двойняшки Лиза и Гарри стали звездочками Instagram. Фото пятилетней Лизы Галкиной в свадебном наряде подписчики наградили комплиментами.
Дочку Примадонны и юмориста сфотографировали в длинном платье, на голове у девочки - фата. В ручках Лизочка держит свадебный букет.
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"Маленькая фея", "Красотка", "Красавица", - называют Лизу о отмечают, что дочь звездной пары - уже в пять лет настоящая артистка. Некоторые люди возмущаются, что родители позволяют такой маленькой девочке выходить на подиум в наряде невесты.
Но вспомните, кто из девочек не любил в детстве наряжаться в невесту. И возможности у всех разные. Главное, чтобы детей окружала родительская любовь.
Модель Инна Гомес, прославившаяся несколько лет назад благодаря участию в первом проекте "Последний герой", так говорит о семье:
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