В сети радуются новому фото дочки Пугачевой Лизы Галкиной в свадебном наряде

Пользователи сети радуются каждому новому снимку детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Двойняшки Лиза и Гарри стали звездочками Instagram. Фото пятилетней Лизы Галкиной в свадебном наряде подписчики наградили комплиментами.

Дочку Примадонны и юмориста сфотографировали в длинном платье, на голове у девочки - фата. В ручках Лизочка держит свадебный букет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaaa)24 Янв 2019 в 10:07 PST



"Маленькая фея", "Красотка", "Красавица", - называют Лизу о отмечают, что дочь звездной пары - уже в пять лет настоящая артистка. Некоторые люди возмущаются, что родители позволяют такой маленькой девочке выходить на подиум в наряде невесты.

Но вспомните, кто из девочек не любил в детстве наряжаться в невесту. И возможности у всех разные. Главное, чтобы детей окружала родительская любовь.



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