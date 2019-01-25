Богомолов появился на премьере своего спектакля без единого синяка

Режиссер Константин Богомолов пришел на премьеру своего спектакля «Слава». Зрители сразу обратили внимание на его лицо. Он не был похож на человека, который пострадал в драке.

Спектакль «Слава» стал одним из самых ожидаемых, пишет NEWS.ru. Премьеру очень ждали. Медийные друзья и знакомые Богомолова заранее просили у него пригласительные.

Ранее Богомолову приписали отношения с замужней Ксенией Собчак. Так, он заявлял на странице в соцсети, что после ссоры с Максимом Виторганом его нос был сломан в двух местах, а кости черепа подверглись смещению.