Богомолов появился на премьере своего спектакля без единого синяка
25 января 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер Константин Богомолов пришел на премьеру своего спектакля «Слава». Зрители сразу обратили внимание на его лицо. Он не был похож на человека, который пострадал в драке.
Спектакль «Слава» стал одним из самых ожидаемых, пишет NEWS.ru. Премьеру очень ждали. Медийные друзья и знакомые Богомолова заранее просили у него пригласительные.
Ранее Богомолову приписали отношения с замужней Ксенией Собчак. Так, он заявлял на странице в соцсети, что после ссоры с Максимом Виторганом его нос был сломан в двух местах, а кости черепа подверглись смещению.