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Богомолов появился на премьере своего спектакля без единого синяка

25 января 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Богомолов появился на премьере своего спектакля без единого синяка
Фото: globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов пришел на премьеру своего спектакля «Слава». Зрители сразу обратили внимание на его лицо. Он не был похож на человека, который пострадал в драке.

Спектакль «Слава» стал одним из самых ожидаемых, пишет NEWS.ru. Премьеру очень ждали. Медийные друзья и знакомые Богомолова заранее просили у него пригласительные.  

Ранее Богомолову приписали отношения с замужней Ксенией Собчак. Так, он заявлял на странице в соцсети, что после ссоры с Максимом Виторганом его нос был сломан в двух местах, а кости черепа подверглись смещению.  

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