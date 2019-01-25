Надежду Бабкину заподозрили в злоупотреблении "уколами красоты"
25 января 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Известную российскую артистку Надежду Бабкину заподозрили в злоупотреблением "уколами красоты". На такие мысли подписчиков знаменитости навели недавние фотографии женщины в социальной сети.
На снимке, который был опубликован сегодня, Бабкина запечатлена в аэропорту Красноярска. Многим показалось, что лицо Надежды выглядит неестественно гладким и плотным. Фолловеры отметили, что артистка, очевидно, просит косметолога не только разгладить морщины, но также сделать губы более пухлыми. Подобные комментарии наблюдались и под некоторыми другими постами знаменитости.
Подписчики считают, что Надежда Бабкина является очень яркой и талантливой женщиной, которой не требуются столь радикальные меры для омоложения. Ей порекомендовали не увлекаться косметическими процедурами.
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