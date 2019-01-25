Известную российскую артистку Надежду Бабкину заподозрили в злоупотреблением "уколами красоты". На такие мысли подписчиков знаменитости навели недавние фотографии женщины в социальной сети.

На снимке, который был опубликован сегодня, Бабкина запечатлена в аэропорту Красноярска. Многим показалось, что лицо Надежды выглядит неестественно гладким и плотным. Фолловеры отметили, что артистка, очевидно, просит косметолога не только разгладить морщины, но также сделать губы более пухлыми. Подобные комментарии наблюдались и под некоторыми другими постами знаменитости.

Подписчики считают, что Надежда Бабкина является очень яркой и талантливой женщиной, которой не требуются столь радикальные меры для омоложения. Ей порекомендовали не увлекаться косметическими процедурами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)25 Янв 2019 в 12:22 PST