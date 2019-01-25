Телеведущая Юлия Меньшова прокатилась в московском метро

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова прокатилась в московском метро. Пассажиры столичной подземки были очень удивлены увидев знаменитость в вагоне утром в пятницу, 25 января.

Отмечается, что Юлия Меньшова была замечена на Кольцевой линии. Во время поездки до станции "Комсомольская" женщина что-то рассматривала в своем смартфоне, сообщает МК. Очевидно, телеведущая собиралась уехать на поезде в другой город, поскольку в ногах у нее стоял небольшой чемодан, а одета она была довольно тепло.

Многие пассажиры узнали Меньшову, однако не решились подойти к ней. Некоторые, однако, исподтишка сделали фотографию на память.