Кети Топурия опубликовала фото в белом бикини на Бали
25 января 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Кети Топурия проводит зимние каникулы на индонезийском острове Бали. Солистка группы "А-Студио" отдыхает с друзьями и привезла погреться на солнышке и свою дочку Оливию.
Кети не отказывает себе ни в чем, расслабляется по полной программе: загорает на пляже, плавает в бассейне и в океане, посещает спа-салон. И даже ест все, что хочет. Похудевшая Кети хочет немного поправиться.
Певица смело выкладывает фотографии в бикини разных цветов. А купальников у нее много - белый, черный, розовый.
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В прошлые годы Кети Топурия была замечена на зимних каникулах в Таиланде в рэпером Гуфом. Но осенью 2018 года стало известно о расставании Кети и Алексея Долматова после слухов о его измене с 18-летней девушкой.