Кети Топурия опубликовала фото в белом бикини на Бали

Певица Кети Топурия проводит зимние каникулы на индонезийском острове Бали. Солистка группы "А-Студио" отдыхает с друзьями и привезла погреться на солнышке и свою дочку Оливию.

Мужской поступок. Гуф выложил переписку своих двух женщин в Сеть

Кети не отказывает себе ни в чем, расслабляется по полной программе: загорает на пляже, плавает в бассейне и в океане, посещает спа-салон. И даже ест все, что хочет. Похудевшая Кети хочет немного поправиться.

Певица смело выкладывает фотографии в бикини разных цветов. А купальников у нее много - белый, черный, розовый.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)7 Янв 2019 в 9:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)12 Янв 2019 в 8:21 PST

В прошлые годы Кети Топурия была замечена на зимних каникулах в Таиланде в рэпером Гуфом. Но осенью 2018 года стало известно о расставании Кети и Алексея Долматова после слухов о его измене с 18-летней девушкой.