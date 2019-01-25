Полина Диброва высказалась о разнице в возрасте с супругом

30-летняя Полина Диброва прокомментировала разницу в возрасте с супругом. Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров старше своей жены на 29 лет – 14 ноября прошлого года ему исполнилось 59 лет.

Полина обратилась к "доброжелателям", которые постоянно указывают на то, что ее муж намного старше. Женщина подчеркнула, что уважает своего супруга и восторгается им. По ее словам, разница в возрасте делает их жизнь нескучной, что невероятно важно в их паре, передает teleprogramma.pro.

В комментариях к посту Дибровой мнения разделились: некоторые подписчики признали, что возраст не является помехой для гармоничных отношений, а другие заявили, что счастья в такой семье быть не может.