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Виторган второй раз не ударит Богомолова, так как не выдержит "этого писка"

25 января 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Виторган второй раз не ударит Богомолова, так как не выдержит "этого писка"
фото: globallookpress.com

Максим Виторган не собирается еще раз бить театрального режиссера Константина Богомолова, с которым активно общается в последнее время его супруга Ксения Собчак. Телеведущая Ксения Собчак, судя по сообщениям в соцсетях, продолжает появляться с Богомоловым в публичных местах после того, как ее законный муж Максим Виторган сломал ему нос. 

Собчак возмущена повышенным вниманием к драке между Виторганом и Богомоловым

Собчак возмущена повышенным вниманием к драке между Виторганом и Богомоловым

Собчак возмущена, что ее личная жизнь так заинтересовала общественность. Возмущен и Виторган. Ему начали писать сообщения в Instagram о том, что Ксения находится с Богомоловым в каком-то месте, сообщает teleprogramma.pro. 

Виторган призвал: "Ребята, завязывайте!" и объяснил, разложив все по пунктам: " 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно".  "Займитесь собой. Всё. Всем спасибо, все свободны", заключил актер.

 
 
 
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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)24 Янв 2019 в 1:26 PST

 
 
 
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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)20 Янв 2019 в 5:28 PST

Многие поддерживают Максима Виторгана, ударившего Богомолова. По мнению блогера Лены Миро, если кому и надо было съездить по лицу в этой ситуации, так это "подлой жене"

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