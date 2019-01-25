Максим Виторган не собирается еще раз бить театрального режиссера Константина Богомолова, с которым активно общается в последнее время его супруга Ксения Собчак. Телеведущая Ксения Собчак, судя по сообщениям в соцсетях, продолжает появляться с Богомоловым в публичных местах после того, как ее законный муж Максим Виторган сломал ему нос. Собчак возмущена повышенным вниманием к драке между Виторганом и Богомоловым

Собчак возмущена, что ее личная жизнь так заинтересовала общественность. Возмущен и Виторган. Ему начали писать сообщения в Instagram о том, что Ксения находится с Богомоловым в каком-то месте, сообщает teleprogramma.pro.

Виторган призвал: "Ребята, завязывайте!" и объяснил, разложив все по пунктам: " 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно". "Займитесь собой. Всё. Всем спасибо, все свободны", заключил актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)24 Янв 2019 в 1:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)20 Янв 2019 в 5:28 PST

Многие поддерживают Максима Виторгана, ударившего Богомолова. По мнению блогера Лены Миро, если кому и надо было съездить по лицу в этой ситуации, так это "подлой жене"