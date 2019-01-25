Появилось опровержение развода Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии

Директор «Мисс Москва» Татьяна Андреева-Фальк опровергла «развод» победительницы этого конкурса в 2015 году Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса. Но никаких подробностей о личной жизни Воеводиной и бывшего короля она раскрывать не имеет права, - сообщает kp.ru.

Отрекшийся от престола король Малайзии и россиянка Оксана Воеводина разводятся

Накануне в СМИ появилась новость о разводе россиянки и экс-короля Малайзии, якобы после свадьбы в России прошло два месяца и 49-летний Фарис решил развестись с 25-летней Оксаной.

В конце прошлого года новость о том, что российская модель, обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала женой настоящего короля, стала хитом сети. По словам директора «Мисс Москва», она с Оксаной общается и знает, что у молодоженов все хорошо.

Откуда пошли слухи? Кто-то что-то придумал, возможно, подружки. Насколько знает Татьяна Андреева-Фальк, у Фарида нет проблем из-за отречения от престола.

С малайзийским султаном Оксана познакомилась на ювелирной выставке. Ради Мухаммада V приняла ислам, теперь носит имя Рихана.









(Фото: instagram.com/krasarossiiofficial)