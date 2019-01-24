Семья Маликовых отмечает первый день рождения сына Дмитрия и Елены Марка. Мальчику исполнился один год 24 января. Музыкант опубликовал фото с малышом в Инстаграм. Дмитрий Маликов опубликовал видео разговора с маленьким сыном о музыке

Ровно год назад новости о прибавлении в семье Дмитрия и Елены Маликовых удивили не только поклонников музыканта, но их дочь Стефанию. А сейчас старшая дочь музыканта - студентка с удовольствием нянчит братика.

В комментариях пишут, что малыш Марк похож на деда Юлия Маликова, а кому-то кажется - на отца. Дмитрий Маликов мечтал о сыне, и теперь сам с ним гуляет, занимается музыкой.

Кстати, и у самого Дмитрия Маликова день рождения в январе.