Отрекшийся от престола король Малайзии и россиянка Оксана Воеводина разводятся

Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V Фарис и победительница одного из московских конкурсов красоты Оксана Воеводина прожили после свадьбы два месяца и разводятся, - пишут СМИ.

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Ради возможности стать мужем и женой официально Фарис отрекся от престола, Оксана приняла мусульманство, свадьбу сыграли на Рублевке, заплатив за аренду элитного зала миллион. Оксана Воеводина - обладательница титула "Мисс Москва" в 2015 году.

После свадьбы в России Оксана уехала с мужем к к нему на родину.

Говорят, что инициатива о разводе появилась у отрекшегося короля, якобы 49-летний монарх уже готовит документы о разводе с 25-летней россиянкой.