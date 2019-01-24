Собчак возмущена повышенным вниманием к драке между Виторганом и Богомоловым

Ксения Собчак возмущена повышенным вниманием к драке между ее мужем актером Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым. По мнению Собчак, инциденты стали для многих интереснее культурных событий.

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В своем Telegram-канале Собчак написала, что СМИ приписывают ей "скандальность", хотя сами вызывают ажиотаж вокруг таких тем. "Как говорил Довлатов, "Сталин — тиран, но кто написал миллион доносов?" ― написала телеведущая.

В СМИ пишут, что Виторган ударил Богомолова из-за ревности, якобы у его супруги роман с режиссером. В сети попало видео, как супруг Собчак ударил по лицу Богомолова, он упал. Не уточняется, как Виторган узнал о том, что его жена сидит в кафе в Богомоловым. По словам очевидца, после встречи с Максимом Константин вернулся в кафе с окровавленным лицом. Ему вызвали "скорую". Богомолов в ответ Виторгана не ударил. Позже пострадавший режиссер написал о своем состоянии в Instagram.