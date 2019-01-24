Избиение Максимом Виторганов режиссера Константина Богомолова, который якобы любовник Ксении Собчак, затронуло за живое и блогера Лену Миро. В сети который день обсуждают, как Собчак с Богомоловым сидели в кафе в центре Москвы, пришел супруг Ксении, вызвал соперника и врезал ему по лицу.

Собчак посетовала на "масштабные проблемы" после драки Виторгана с Богомоловым

По мнению Лены Миро, если кому и надо было съездить по лицу в этой ситуации, так это "подлой жене", - сообщает teleprogramma.pro. Но, по ее мнению, все-таки Собчак бить не надо. По словам известной блогерши, любая драка унижает мужчину, демонстрируя его бессилие "удовлетворить женщину, чтобы она не скакала по чужим кроватям".

Лена Миро заметила, что есть такие бабы, которым нравится, когда за них дерутся. Но все-таки адекватная женщина ценит "гордость, внимание, успех своего мужчины, а не кулаки".

"После секса с Богомоловым ты ляжешь с ней?!" — вопрошает Миро у Виторгана.

Блогер убеждена, что Собчак не та баба, по поводу которой стоит переживать. Лена Миро советует супругу Ксении сказать спасибо, что теперь из-за измены можно спокойно развестись.