Ксения Собчак заявила о "масштабных проблемах", комментируя сообщения о своем уходе из журнала L'Officiel. По ее словам, задолженность по заработной плате сейчас для нее проблема не первого плана. Богомолов рассказал о своем здоровье после избиения Виторганом

Об этом телеведущая написала в своем Telegram-канале. Такое заявление прозвучало на фоне драки, произошедшей накануне между ее супругом, актером Максимом Виторганом, и режиссером Константином Богомоловым.

"Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата", - написала светская львица, отметив, что не надеется на возвращение ей задолженности.