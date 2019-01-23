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Дочь Пескова пристыдила неухоженных женщин

23 января 2019, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Пескова пристыдила неухоженных женщин
фото: соцсети

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента страны, представила интернет-общественности свои размышления на тему бодипозитива, где раскритиковала неухоженных женщин.

Пескова рассудила, что бодипозитив не всегда подразумевает под собой отсутствие должного ухода за своим лицом и телом. Она считает, что основной проблемой является нежелание следить за собой, а движение бодипозитива лишь выступает удобным прикрытием для этого.

«Я знаю, что есть вещи, которые не поддаются лечению, которые действительно исправить нельзя, которые можно и нужно принять и перестать стесняться. Но также, я знаю, сколько людей сидят на диване и работать над собой и не собираются, ноя, обвиняя в своих проблемах всех и вся вокруг», - написала Елизавета в своём Instagram.

При этом она предостерегла женщин, что совсем не удивительно, когда мужчины при таком отношении девушки к самой себе, решаются на измену. Причем нередко это бывает измена «с мужчинами, которые уже ухаживают за собой значительно лучше некоторых женщин», - написала Пескова.

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