Шоу Светланы Лободы в Москве привлекло внимание не только поклонников певицы, но и ее звездных коллег. Максим Галкин и Алла Пугачева, как ранее сообщали АН, также не остались в стороне. Пугачёва: Лобода - певица номер один

В своем Instagram Галкин рассказал о том, как сходил с супругой на концерт в Crocus City Hall. Зайдя к певице в гримерку, звезды сделали совместное фото с ней и ее старшей дочерью Евангелиной.

По словам юмориста, шоу произвело на него неизгладимое впечатление: "Нет ничего лишнего. Это было вкусно, музыкально и очень драйвово! Поздравляю!" - написал Максим Галкин в подписи к фотографии.